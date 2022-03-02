وزير الإسكان يشرح أسباب وضع اشتراطات بناء جديدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر وأ ش أ:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إن محافظة القاهرة أصبحت عبارة عن كتلة عمرانية صماء مكدسة بالسكان والحركة، حيث يوجد بها كثافات سكانية بلغت 500 نسمة، لتصل في الجيزة إلى 100 نسمة، كما زادت نسبة البناء عن 70%، وانخفضت نسب المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة وزاد البناء العشوائي، كما أصبحت نسبة الطرق أقل من 20%، مما يؤدى إلى التكدس والازدحام وعدم الحركة.

وقال الجزار، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن محافظة القاهرة في عام 1970 كانت على مساحة 52 ألف فدان وعدد سكانها 6ر5 مليون نسمة، والكثافات الصافية كانت 250 نسمة، والإجمالية 100 نسمة، وبعد مرور 45 عاما في عام 2015، وصلنا إلى 140 ألف فدان بزيادة 240%، وعدد سكان 8ر16 مليون نسمة، بزيادة 300%.

وأضاف أن الاختناقات المرورية ينتج عنها تكدس وانبعاثات كربونية وتضاعف الوقت المستغرق في الرحلات اليومية وانخفاض متوسط السرعة على المحاور المرورية، التي انخفضت إلى 30 كم فى الساعة.

وأشار إلى أن هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" قالت إن القاهرة لو استمرت على هذا المنوال ستعلن القاهرة فى عام 2030 "مدينة ميتة" أي تنخفض فيها السرعة على المحاور الرئيسية إلى ما دون الـ10كم في الساعة، لتصبح القاهرة بيئة عمرانية غير مناسبة لمزاولة الأعمال وحياة السكان.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من المستهدفات لتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، حيث كان هناك كثافة سكانية بقيمة 500 شخص/فدان، والتي يجب أن تنخفض إلى 250 شخص/فدان، وذلك عن طريق التوسع فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وخلخلة العمران القائم.

وأضاف أن الاستعمالات غير السكانية زادت إلى 30% وتم استبدالها بإتاحة فرص عمل فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى نسبة البناء التي من المفترض أن تنخفض إلى 50%، وعلى ذلك وضعت الوزارة اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لحوكمة وضبط العمران في القاهرة.

وتابع :"نعمل على زيادة نسبة الطرق التى انخفضت من 20% لتزيد إلى 30% وذلك برفع كفائتها وتوسعتها، الأمر الذى يفسر السبب وراء اهتمام الحكومة المصرية ببناء مجموعة كبيرة من الطرق والكباري ورفع كفاءة الطرق الحالية.