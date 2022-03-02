"الكهرباء": توقيع عقد بـ140 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال بمنطقة القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة مدكور للمشروعات بقيمة 140 مليون جنيه، لتوسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى جهد 500 ك.ف؛ لمجابهة زيادة الأحمال الكهربائية بمنطقة كهرباء القناة.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - في بيان اليوم الأربعاء - أن العقد يأتي استمرارًا لجهود الدولة وخطة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن توريد وتركيب خليتي خط (جهد 500 ك.ف ) بنظام تسليم مفتاح من النوع المعزول بالغاز، منوهة بأن التمويل تم من خلال المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.