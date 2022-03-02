تصل لـ33.. الأرصاد تعلن سبب ارتفاع الحرارة وموعد انخفاضها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة خلال الوقت الحالي نتيجة هبوب رياح جنوبية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد ومن المتوقع ان تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 27 درجة وعلى شمال الصعيد إلى 28 درجة وجنوب الصعيد 33 درجة.

وأضافت الهيئة، تزداد فترات سطوع الشمس في غياب تكونات السحب المحلية؛ ولكن سرعان ما تعاود درجات الحرارة انخفاضها على شمال البلاد غدا الخميس مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "اعتبارا من الخميس يوجد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 6 درجات على كافة الأنحاء".

وأوضحت أنه يوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.