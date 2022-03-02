زينب تطلب الخلع: "بيحب تلميذة.. وماسك إيديها في المترو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "زينب.م" (30 سنة)، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ضد زوجها "محروس. م"، (33 سنة)، تطلب فيها خُلع زوجها مُبررة طلبها: "لقيته فى المترو مع بنت في المدرسة.. سايب شغله وبيضحك على بنات الناس وبيقول مش متجوز".

قالت الزوجة إنها تزوجت عن قصة حب، فزوجها "ابن الجيران" وبعدما فتح ورشة خاصة به، وافق أهلها على الخطوبة، وبعد سنة انتقلا لعش الزوجية.

وأضافت زينب أن زواجها استمر لـ3 سنوات، أنجبا "أميمة" التي ملأت حياتهما بالسعادة مع مراعاة زوجها لطلباتها "كل طلباتي مُجابة".

وتابعت أن زوجها يعمل ميكانيكي سيارات ودوما ما يقدم نفسه على أنه مهندس سيارات، فضلًا عن الاهتمام الزائد بمظهره "كل يوم عند الحلاق".

وعن لحظة تفكيرها في الانفصال ذكرت: "زوجي غادر في الصباح إثر مكالمة هاتفية استمرت نصف ساعة، وبعدها لم أعلم عنه شيء، فهاتفته للاطمئنان عليه فجدته مغلقًا، فقررت النزول لشراء احتياجات المنزل.

وأضافت أنها فور ركوبها المترو، شاهدت زوجها يمسك بيدي تلميذة ترتدي ملابس المدرسة، وعندما شاهدها هرول مغادرًا المترو.

واجهت زينب زوجها، فلم ينكر وأخبرها برغبته في الزواج مرة ثانية، وأن التلميذة تناسبه، وعندما طالبته بالطلاق رفض.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع ضده وحملت رقم 350 لسنة 2021 ولا تزال منظورة حتى الآن.