شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الثروة السمكية: 28 ألف طن أسماك زيادة سنوية فى إنتاج بحيرة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن تطوير منظومة العمل داخل بحيرة ناصر ستصب في صالح المواطن والدولة والصيادين، فى ظل الاستعدادات الجارية لتطبيق فترة الغلق الكامل للبحيرة أمام أنشطة الصيد للحفاظ على الثروة السمكية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، فى تصريحات خاصة، أن معدلات الإنتاج السمكى شهدت في 2021 زيادة لـ28 ألف طن بنسبة زيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها عن عام 2020، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 50 ألف طن فى الفترة من 2022 إلى 2027 ولا سيما بعد زيادة إنتاجية قارب الصيد إلى 8 أطنان بزيادة 100% عن الإنتاج في عام 2016، وهو الذى سيحقق الكثير من العوائد الاقتصادية، علاوة على خفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.

وأوضح، أن هناك استعدادات جارية لتطبيق فترة الغلق الكامل لبحيرة ناصر أمام أنشطة الصيد لمدة شهرين، بداية من منتصف مارس المقبل وحتى مايو المقبل لتحقيق العوائد الاقتصادية والمعيشية لحوالي 22 ألف صياد بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.