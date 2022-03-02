شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد رسوم إعادة القيد للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قيمة رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوى العام والفنى عربى ولغات والمدارس الخاصة بأنواعها الذين تجاوزوا نسب الغياب المقررة، موضحة أنه حال غياب الطالب عن الدراسة، فإن رسم إعادة قيد الطالب المفصول 25 جنيها، ورسم إعادة قيد طلاب الثانوى العام والفنى بعد استنفاد مرات الرسوب 35 جنيها، و10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن البعض لديه اعتقاد بأنه سيتم تعطيل الدراسة بالترم الثانى وتحويلها إلى التعليم عن بعد من المنزل أو إلغاء الترم بأكمله، وهذا الكلام لن يتم فالدراسة مستمرة حتى انتهاء الفصل الدراسى الثانى وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، ومدة الدراسة بالترم الثانى 97 يوما.



وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق عدة إجراءات تضمن حضور الطلاب فى المدارس بشكل آمن أولها تقسيم حضور الطلاب على أكثر من فترة دراسية خلال اليوم الدراسى، إضافة إلى تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين فى المدارس ضد كورونا، وأيضا تطعيم الطلاب.