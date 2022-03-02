شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شهر رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، نظرًا للإقبال الكبير على شراء السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن، لذلك تم اتخاذ عدد من الاحتياطات المهمة لاستقبال الشهر الفضيل.

وفى التقرير التالى نوضح استعدادات وزارة الزراعة لشهر رمضان.

1. إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر.

2. تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم.

3. تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة.

4. عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

5- التنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين، الذين يقومون بذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو إعدامها وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية.

6- متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى.

7- متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية التى لها علاقة بالغذاء الذى يقدم للمستهلك حرصاً على سلامته.

8- الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات.

9- تكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم، مما ينتج عنه تلوث اللحوم المعروضة بها من عوادم السيارات، مما يشكل خطرا على صحة المستهلك.

10- شن حملات مكثفة على الأسواق للكشف عن اللحوم الفاسدة وغير ااصالحة للاستهلاك الآدمى.