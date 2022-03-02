شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تغيب الطالب عن الامتحان فى جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدم تقدم الطالب للامتحان فى الشهادة العامة أو تغيبه عن تأدية الامتحان فى جميع المواد الدراسية لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب فى الامتحان بما لا يتجاوز عامين المسموح بها بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية على أن يحتسب الرسوب فى الدورين الأول والثانى مرة رسوب واحدة للطالب.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إعلان المواعيد الرسمية لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 خلال الأسبوع الجارى، نقدم فى التقرير التالى شروط وضوابط دخول الامتحان.



- تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا.

- يجب ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع التدريبات المهنية.

- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة.

- اجتياز وحدات البرنامج الثالث للطلاب المتقدمين وفق منظومة الجدارات.

- حصول الطالب على 60% من الدرجات المخصصة بالنسبة للدبلومات الزراعية.

- أداء الطالب الامتحان فى اللجنة المخصصة له وفق بطاقة رقم الجلوس.

- إذا تعرض الطالب لظرف طارئ يمنعه من حضور الامتحان يقدم ما يثبت.

- تقدم جميع المستندات إلى مديرية التربية والتعليم للنظر فى قبول اعتذراه من عدمه.

- إذا تثبت العذر يسمح له بأداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية