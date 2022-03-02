تعرف على الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر × 10 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بذكرى السيامة الكهنوتية للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك عبر إقامة القداسات بالكنائس الكاثوليكية فى مصر.

وخلال التقرير التالى ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر.

1 - الأنبا إبراهيم إسحق من مواليد 19 أغسطس 1955.

2 - ولد فى قرية "بنى شقير" فى محافظة أسيوط.

3- درس الفلسفة واللاهوت فى معهد المعادى الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.

4- تمت سيامته كاهنا فى 7 فبراير 1980، وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل فى حدائق القبة والمليح .

5- سافر إلى روما لمواصلة دراساته فى الجامعة البابوية الغريغورية وحصل على درجة الدكتوراه فى علم اللاهوت العقدى، من 1990 إلى 2001.

6- عين الأنبا إبراهيم إسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000.

7- سافر الأنبا إبراهيم إسحق سافر الأنبا إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية فى السكاكينى، ومدرسا فى الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية فى السكاكينى.

8 - شغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشى لكاتدرائية البطريرك فى القاهرة.

9 - عين الأنبا إبراهيم إسحق راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.

10 - فى 29 سبتمبر 2002 تمت سيامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذى كان مطرانا لإيبارشية المنيا فى ذاك الوقت.

11- تمت الموافقة على تعيينه مطرانا للإيبارشية من قبل البابا يوحنا بولس الثانى فى 5 أكتوبر 2002، وحصل على تكريس الأسقفية من أيدى الكاردينال ستيفان الثانى غطاس ثم بطريرك الإسكندرية.

12- انتُخب الأنبا إبراهيم إسحق بطريركا للأقباط الكاثوليك، من خلال آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الذى انعقد يوم 12 يناير 2013، وتم الاختيار فى 15 يناير 2013، والإعلان الرسمى فى 18 يناير 2013، بموافقة البابا بنديكتس السادس عشر بابا الفاتيكان.

13- تم تعيين الأنبا إبراهيم إسحق عضوًا فى جماعة الكنائس الشرقية بعد موافقة بابا الفاتيكان.