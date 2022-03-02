شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطور أماكن الأكشاك أمام شارع الثلاثينى بالعمرانية أسفل محور كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حى العمرانية بالجيزة، فى أعمال تطوير أماكن الأكشاك بمنطقة الحسينية وأمام شارع الثلاثيني أسفل محور الفريق كمال عامر، حيث جرى البدء في بناء الأسوار وتحديد أماكن المداخل والمخارج والمشايات للمارة، تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

وفى سياق متصل، أعلنت محافظة الجيزة عن توافر ورش بالأسواق التابعة لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ولمعرفة كافة التفاصيل يجرى التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، وعلى من يرغب التقدم بطلب لمكتب خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة.

وتنفذ محافظة الجيزة مواقف السرفيس وساحات الانتظار الحضارية أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من المساحات في تنظيم الحركة المرورية ومنع الوقوف العشوائي للمركبات.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ساحات الانتظار ستساهم في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ومنع الممارسات العشوائية، وتعظيم موارد المحافظة وتشمل خطوط السرفيس وتشمل خطوط "العمرانية - جيزة مستشفي الصدر - نصر الدين".