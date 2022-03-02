شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تجدد المناشدة لحاملى البطاقات الزرقاء فى هذه المحافظات لتغييرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المناشدة لأصحاب البطاقة الزرقاء، فى محافظات "السويس - الاسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح - الوادى الجديد - الأقصر - أسوان"، بسرعة استبدال هذه البطاقات بكارت ميزة لانتهاء صلاحيتها نهاية شهر مارس الجارى، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالى برعاية البنك المركزى.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أكد أنه يمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء" التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن، ومعه أصل بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت ميزة دون تحمل أى أعباء مالية، وكذلك يمكنهم التوجه لأى فرع من فروع البنوك العاملة فى مصر وفتح حساب جارى وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش .

وأشار جمال عوض إلى زيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية، وأنه يمكن للقائمين بالصرف من حاملى البطاقات الزرقاء التوجه إلى أى فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصى لتحويل كل الاستحقاقات التأمينية عللا رقم الهاتف.