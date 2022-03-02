شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: بوتين أخطأ فى حساباته بشأن أوكرانيا وكنا جاهزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أخطأ فى حساباته بشأن أوكرانيا وكنا جاهزين، وواصل حديثه مهاجمًا الرئيس الروسى: إذا تملص الديكتاتوريون من العقاب فإنهم يسببون الفوضى.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له، أن حرب فلاديمير بوتين كانت مخططة مسبقا وغير مبررة، لكن الناتو والغرب كانا مستعدين، موضحا أن حلف الناتو وجد بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إرساء الاستقرار في أوروبا.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن الرئيس الروسى بوتين رفض الحلول الدبلوماسية، كما رفض الحل الدبلوماسي متوقعًا عدم رد الغرب.

وتابع جو بايدن: فلاديمير بوتين اعتقد أنه قادر على إيجاد انقسام في المعسكر الغربى.