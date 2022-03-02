شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين: انخفاض درجات الحرارة بدءا من مساء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الطقس مُشمس نهاراً، وليلاً ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 10 درجات مئوية، بانخفاض درجتين عن اليوم، موضحا أن ذروة الموجة الحارة غدا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "تصل درجات الحرارة العظمى غدا ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية، نتيجة الرياح القادمة من الصحراء الغربية، والتي من الممكن أن تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، نتيجة إثارة الأتربة على الطرق المكشوفة".

وقال: "بعد الجو الحار والأتربة، تبدأ احتمالات سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تمتد لمناطق الوجه البحري ووسط الدلتا، ولكنها خفيفة وغير مؤثرة، أما بالنسبة ليوم الخميس مع تغير الكتل الهوائية، تتغير الأجواء بشكل كبير وتنخفض درجات الحرارة من 4 إلى 6 درجات".