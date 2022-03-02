شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: أعدنا أول دفعة من الطلاب المصريين بأوكرانيا إلى القاهرة عبر رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إنه تم تكليفه بالتوجه إلى رومانيا لإعادة 175 طالب وطالبة مصرية خرجوا من من أوكرانيا إلى رومانيا، وبذلت السفارة المصرية في بوخارست جهود غير عادية لإعادة الطلاب المصريين.

أضاف عبد الصادق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن كل المسئولين في رومانيا يقومون بأدوار ملحمية لإعادة الطلاب المصريين إلى بلدهم مرة أخرى، مردفا: "ده واجبنا ودي بلدنا وده عهدها مع أولادنا، ومصر لا تتأخر عن أبنائها مطلقا".

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع 4 دور على الحدود مع أوكرانيا، هي "بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا والمجر، والمستجدات تكون دقيقة بدقيقة، وغدا باكرا سوف يتم معرفة آخر التطورات بالنسبة للمصريين هناك، لإعادتهم إلى بلدهم أيضا، مستكملا: "أنا كُلفت بالتواجد على الطائرة مع المصريين العائدين إلى بلدهم، لأنه كان لابد أن نشعر أبنائنا بأن الدولة كلها في ظهورهم، وأجرينا فحص كورونا للطلاب على الطائرة للتأكد من سلامتهم من كورونا".