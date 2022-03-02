ننشر صور وصول الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مطار القاهرة

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صور وصول الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا عبر رومانيا إلى مطار القاهرة، حيث كان في استقبالهم قيادات مطار القاهرة وشركة ميناء القاهرة الجوى.

وكانت قد وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، الطائرة المصرية القادمة من رومانيا على متنها 181 مصريا عائدين من أوكرانيا بسبب الأحداث الدائرة هناك، وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيضا.

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، بمبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالي الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر مدينة بوخارست الرومانية، والمقرر وصولهم إلى القاهرة في غضون ساعات قليلة، وذلك لحين إنهاء وصول ذويهم العائدين.

وأقلعت من مطار بوخارست طائرة شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم SM 3832 من طراز ايرباص A320 وعلى متنها ١٨١ راكباً (١٧٥ من الطلاب المصريين و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى ) في طريقها للعودة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.

هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية.