شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد والبنك الدولي: حزمة من 3 مليارات دولار لدعم أوكرانيا الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صندوق النقد والبنك الدولي، أن حزمة من 3 مليارات دولار لدعم أوكرانيا في الأشهر المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال صندوق النقد والبنك الدولي: سنلبي طلبات أوكرانيا المالية العاجلة اعتبارا من الأسبوع المقبل، متابعا: نعمل على دعم أوكرانيا ماليا.

وفى وقت سابق واصل الجيش الروسي تقدمه في الأراضي الأوكرانية، صوب العاصمة كييف، لليوم السادس علي التوالي، بعدما تمكن الثلاثاء، من السيطرة علي مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا الواقعة قرب شبه جزيرة القرم، في وقت حدد فيه الرئيس الروسي فلادمير بوتين 5 مطالب مقابل وقف إطلاق النار، بمقدمتها احترام اعتبارات الأمن الروسي.

وبالتزامن مع توالي العقوبات الدولية علي روسيا رداً علي العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو من جانبها "دفاعاً عن أهالي إقليم دونباس" ، واصل الجيش الروسي تحركه للسيطرة علي أوكرانيا عبر عدة محاور، بما في ذلك من القرم.

وطالب رئيس بلدية خيرسون، إيجور كوليخايف من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 280 ألف نسمة عدم مغادرة منازلهم، قائلاً: أنا مسئول عن حياتكم.. والقيمة الأهم التي تمتلكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب".