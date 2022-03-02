شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد خطوات تسجيل الاستمارة الكرتونية لطلاب الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تحرير الاستمارة الكرتونية لطلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للامتحانات، موضحة أن الطالب يحرر الاستمارة بخط يده تحت إشراف ومسئولية المدرسة، على أن يراعى الدقة التامة عند كتابة بياناته وتشمل الآتى:

ـ يكتب اسم الطالب رباعيا من واقع شهادة الميلاد.

ـ لا يذكر أى لقب أو وظيفة قبل اسم الوالد.

ـ يرفق أصل شهادة الميلاد مستخرجة بالكمبيوتر ويرفق بها صورة البطاقة الشخصية للطالب على أن تكون مطابقة لشهادة الميلاد.

وأوضحت الوزارة أنه عند ملء الاستمارة الإلكترونية يجب اتباع الآتى:

- تسليم المدارس للأكواد وكلمات السر للطلاب التابعين لها يكون فى سرية

ـ المراجعة الدقيقة لجميع بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها -المختلفة "تجارى زراعي صناعي فندقي" موضحة أن التسجيل الإلكترونى يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب، والذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب الإلكترونى الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية، والتنبيه بضرورة طباعة الأكواد وكلمات السر الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية، كل مدرسة على حدة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لن يتم قبول الاستمارة الكرتونية لأى طالب بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب ما لم يتم إدخال بياناته على بوابة الخدمات والتسجيل الإلكترونى والحصول على كود لكل طالب، على أن يتم استخراج استمارة "نت" لكل طالب ترفق مع الاستمارة الكرتونية الخاصة به عند التسليم بلجنة النظام والمراقبة، ويتم سحب صورة الطالب عن طريق اسكانر ووضعها على الاستمارة الإلكترونية عند التسجيل من خلال البريد الإلكترونى الخاص بالطالب.