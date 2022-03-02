شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة علاج ضعف السمع: نفحص الطفل أول 28 يوم من ولادته وأحلنا 15 ألفا للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثي الولادة، إن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع، نجحت في فحص 2 مليون و650 ألف طفل على مستوى الجمهورية، مشددا: "هذه المبادرة أطلقت خصيصا للأطفال في أيامهم الأولى، حيث تستهدف الطفل في أول 28 يوم له".

أضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه يتم الكشف على الأطفال للتأكد من خلوهم من أمراض ضعف السمع، والتي تعتبر رابع مشكلة موجودة على مستوى العالم من حيث الانتشار، متابعا: "نستهدف الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة، للحد من الإعاقة السمعية، ونجري عمليات زوع قوقعة للأطفال الذين يحتاجون إليها".

وتابع الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، أن الفترة الأولى من عمر الطفل تكون صعبة بالنسبة للأب والأم في اكتشاف الأطفال مرضى السمع، لذلك يتم توجيه الأطفال بشكل إلزامي إلى الوحدات الصحية في أول 28 يوم من ولادتهم لإجراء فحص سمعي لهم، مردفا: "نحول المرضى للفحص للمرحلة الأولى، وإذا كانت هناك مشكلات يتم تحويلهم للمرحلة الثانية وكذلك لمستشفيات الإحالة".

وأكمل: "تم تحويل ما يقرب من 15 ألف مريض لمستشفيات الإحالة، وهناك مرضى يحتاجون تدخلا جراحيا وآخرين عن طريق الأدوية وذلك بعد الفحص، وإذا خرج الطفل بعد أول شهر من المبادرة، يمكن أن يتم اصطحابه إلى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة والتعليمية للكشف عليه أنف وأذن وسمعيات للتعرف على مستوى سمع الطفل".