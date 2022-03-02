بعد إقامتهم مجانًا.. ما عدد السياح الأوكرانيين في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، عن عدد السياح الأوكرانيين في الفنادق المصرية، عقب توجيه الحكومة المصرية، بحسن معاملتهم واستمرار إقامتهم مجانًا لحين انتهاء الحرب الجارية مع روسيا.

وأوضحت السفارة في خطاب رسمي موجه إلى وزارة الخارجية المصرية، بضرورة استخدام الطائرات المدنية أو العسكرية المصرية لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبالهم.

وأعربت السفارة، عن فائق احترامها وتقديرها وامتنانها لقرار الجانب المصري، بشأن استمرار إقامة السياح الأوكرانيين في الفنادق المصرية مجانًا.

وحصل "الخليج 365" على نص الخطاب والذي ينص على التالي:

"تهدي سفارة أوكرانيا في جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية - مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية- وتتشرف بالإعراب عن امتنانها لقرار الجانب المصري استمرار إقامة السياح الأوكرانيين في الفنادق مجانا.

في الوقت الحالي، لا يمكن للسفارة تحديد مواعيد الانتهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا واستئناف الرحلات الجوية بين أوكرانيا والمنتجعات المصرية.

في سياق تخفيف العبء عن الحكومة المصرية في الإيواء والإقامة المجانية الحوالي 20 ألف سائح، نرجو التكرم في النظر إلى استخدام الطائرات المدنية أو العسكرية المصرية لنقل السائحين إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبالهم.

وفي حال اتخاذ قراركم بشأن استعداد لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأوكرانی، نرجو النظر في إمكانية استخدام هذه الطائرات لإيصالها إلى الدول الثالثة وتنتهز سفارة أوكرانيا في جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب لوزارة خارجية جمهورية مصر العربية - مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية - عن فائق احترامها وتقديرها.

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