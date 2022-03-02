الخبز وأسعار الزيوت واللحوم.. 20 رسالة من وزير التموين للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسائل مهمة للمواطنين وكشف عن تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار السلع والاحتياطات الاستراتيجية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي.

ويرصد الخليج 365 أبرز 20 تصريح لوزير التموين والتي جاءت كالتالي:-

- 25 مليون مواطن يمثلون فئات أكثر احتياجًا لن تتأثر بتحريك سعر رغيف الخبز.

- مواطنون يمتلكون سيارات موديل 2018 ويستخدمون بطاقات الدعم.

- العمل على إعداد قاعدة للبيانات الأساسية لأصحاب بطاقات الدعم.

- تكلفة رغيف الخبز بدون حساب الزيادة الجديدة 65 قرشًا وآخر حساب للتكلفة العام الماضي.

- لا يوجد استعجال على تحريك سعر رغيف الخبز و سنعرض الأمر أولًا على مجلس النواب.

- سيتم طرح استمارات وإقرارات لأصحاب بطاقات التموين لاستكمال بياناتهم بشكل إجباري.

- سيتم مساءلة أي مواطن يضع بيانات غير صحيحة قانونيًا.

- تم ربط قواعد بيانات عدد من الجهات والوزارات لتحديد الفئات المستحقة للدعم بشكل أكبر.

- أسعار بعض السلع مثل الطماطم ارتفعت لمدة 10 أيام بسبب تأخير حصد المحاصيل لانخفاض الحرارة .

- ارتفاع الأسعار في أوروبا وأمريكا عقب أزمة كورونا سبب حالة من التضخم ما أثر على أسعار السلع بمصر.

- وصلنا إلى اكتفاء ذاتي 87% من السكر وانخفض الاستيراد إلى 400 ألف طن.

- أسعار الزيت شهدت جنون خلال العام الماضي بعدما ارتفع منذ 7 شهور إلى 1400 دولار للطن.

- الدولة تحملت 60% من زيادة أسعار الزيت و الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 5.3 شهر.

- أسعار اللحوم ارتفعت بسبب أسعار الأعلاف وسعر كيلو اللحم السوداني 95 جنيها والمجمد 85 جنيها.

- احتياطي اللحوم الحية إلى 9 شهور ونصف و توريد ألفي رأس إلى توشكى.

- مستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح بداية من منتصف أبريل المقبل.

- احتياطي القمح في 2017 كان يكفي 18 يومًا والآن أصبح يكفي 6 أِشهر والدولة وفرت مليار ونصف دولار لذلك.

- المشروع القومي للصوامع حافظ على الأٌقماح بصورة جيدة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا.

- ثبات أسعار الأسماك نظرًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونصدر الأنواع الجيدة من الأسماك.