شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بالأمم المتحدة: حان الوقت لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي في الأمم المتحدة، إنه حان الوقت لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا، من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه يجب إزالة الأسلحة النووية من أوروبا الشرقية والغربية.

وفى وقت سابق واصل الجيش الروسي تقدمه في الأراضي الأوكرانية، صوب العاصمة كييف، لليوم السادس علي التوالي، بعدما تمكن الثلاثاء، من السيطرة علي مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا الواقعة قرب شبه جزيرة القرم، في وقت حدد فيه الرئيس الروسي فلادمير بوتين 5 مطالب مقابل وقف إطلاق النار، بمقدمتها احترام اعتبارات الأمن الروسي.

وبالتزامن مع توالي العقوبات الدولية علي روسيا رداً علي العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو من جانبها "دفاعاً عن أهالي إقليم دونباس" ، واصل الجيش الروسي تحركه للسيطرة علي أوكرانيا عبر عدة محاور، بما في ذلك من القرم.

وطالب رئيس بلدية خيرسون، إيجور كوليخايف من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 280 ألف نسمة عدم مغادرة منازلهم، قائلاً: أنا مسئول عن حياتكم.. والقيمة الأهم التي تمتلكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب".