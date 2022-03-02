شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قصر العيني الفرنساوي: انخفاض إصابات كورونا لـ50%.. و99% بالمرضى غير مطعمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن التدخين يشكل عبء كبير جدا على الصحة، لاسيما وأنه يؤثر على الصدر بالنسبة للمصابين بكورونا، وهذا ما يسبب مشاكل كثيرة جدا ويضطر المدخنين على إثره إلى دخول المستشفيات لأن نسبة الأكسجين لديهم تكون قليلة جدا.

أصاف الحديدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن قصر العيني يشهد انخفاض في الحالات المصابة بفيروس كورونا بنسبة 50%، مردفا: "نعطي أجسام مضادة لمرضى كورونا لسرعة التعافى، والأجسام المضادة متوفرة لدينا ومتداولة ولدينا نوع جديد يؤثر على أوميكرون بشكل كبير".

وأشار مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إلى أن نسبة 99% من المرضى بقصر العيني الفرنساوي من غير المطعمين بلقاحات كورونا، متابعا: "الفترة المقبلة سيكون كورونا مثل دور الأنفلونزا العادية، ولكن هذا لا يعني إهمال الاجراءات الاحترازية، لاسيما وأن هناك تحورات للفيروس ولكن سيكون تأثيرها ضغيف".