شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد الأوراق المطلوبة من طلاب الدبلومات الفنية لدخول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، موضحة أن الطالب يقوم بتسليمها مع الاستمارة الإلكترونية التى يقوم بتسجيلها على الموقع.

وأضافت أن الأوراق تشمل: "إيصال دفع المصاريف وإيصال رسوم الاستمارة في البريد، و6 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مكتوب عليها الاسم بالكمبيوتر، وشهادة ميلاد حديثة 2022، و4 صور للبطاقة الشخصية بالإضافة إلي صورة بطاقة ولي الأمر، و2 طابع دعم تعليمي، وصورة من استمارة التقدم لامتحان الدبلومات الفنية التي تم طباعتها ويسلمها الطالب إلى المدرسة التابع لها لقيام المدارس بمراجعتها قبل تقديمها إلى لجان النظام والمراقبة".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للامتحانات هذا العام استثماراتهم وبياناتهم، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق فى مايو 2022.