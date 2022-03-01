شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى للطلاب المصريين على متن الطائرة العائدة من بوخارست بهتاف "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ أحمد إبراهيم ، بصور عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع له هو عدد طلاب المصريين العائدين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية على متن الطائرة في بوخارست، والذين يقدر عددهم بـ175 طالبا.

وهتف الطلاب على سلم الطائرة "تحيا مصر"، وشكر عدد منهم السفارة المصرية فى رومانيا وفى أوكرانيا، وجهود الخارجية المصرية ووزارة الهجرة، والسلطات المصرية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد أحد الطلاب أن وزيرة الهجرة كانت على تواصل يومى معهم لمعرفة مكانهم وعددهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإرسال طائرة إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن سالمين.



الطائرة



الطائرة



الطائرة المصرية



الطلاب



الطالب أحمد



الطلاب ع الطائرة



الطلاب على الطائرة



الطلاب على متن الطائرة

ووسط كل هذه المشاهد تحاول كل دولة بكل السبل استعادة أبنائها المقيمين بأوكرانيا سالمين قبل تصاعد الأمر مع روسيا أكثر من هذا، وهو ما تفعله الحكومة المصرية منذ اللحظات الأولى لاندلاع هذه الحرب في صباح الخميس الماضى، حيث أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا وتوجيههم إلى الأماكن الآمنة على الحدود وتسهيل خروجهم من أوكرانيا إليها ومنها إلى القاهرة.

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