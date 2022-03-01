شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المشغلة لمشروع "نورد ستريم 2" تعلن إفلاسها بسبب العقوبات ضد روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "Nord Streeam 2 AG" المشغلة لمشروع خط أنابيب الغاز الروسي الممتد إلى ألمانيا " نورد ستريم 2" إفلاسها، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت الشركة المالكة لخط نورد ستريم 2 أعلنت أنها تبحث تقديم طلب بالإفلاس بعد قرار تعليق خط الأنابيب والعقوبات المفروضة على روسيا ردا على الهجوم العسكرى ضد أوكرانيا، وذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضى الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم فى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس فى جلسة علنية لمجلس الأمن الدولى بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.