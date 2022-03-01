شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 850 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع بالتعاملات المسائية، وبلغت قيمة تحرك الذهب 8 جنيهات، ومن المتوقع مزيد من التغير في أسعار الذهب بالسوق المصري مع ارتفاع أسعار المعدن عالمياً لتسجل مستويات 1930 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 850 جنيها للجرام.

أسعار الذهب:

عيار 18 : 728.5 جنيه.

عيار 21 : 850 جنيها.

عيار 24 : 971.5 جنيه.

الجنيه الذهب : 6840 جنيها.

وكانت الأسعار قفزت بالسوق المصرية لمستويات تاريخية هي الأعلى منذ 9 أشهر، حيث زاد سعر الغرام عيار 21 بنسبة 6% ليسجل 860 جنيهًا عند إعلان عن الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تتراجع فى ختام تعاملات البورصة العالمية يوم الجمعة لينخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 32 جنيهًا ليصل إلى 828 جنيهًا، ثم ارتفع مجددًا لمستويات 842 جنيهًا صباح اليوم ثم واصل الذهب صعوده إلي مستوي 850 جنيها.

ارتفع الذهب بأكثر من 1.4% ليصل إلى مستويات 1914 دولاراً للأونصة متأثراً بالأحداث القائمة بين روسيا وأوكرانيا خلال تعاملات أمس، ثم تراجع السعر قليلا إلي مستوى 1907 دولارات، مع استمرار المفاوضات الأوكرانية الروسية، وبدأت الأسعار الصعود مجددا إلي مستويات 1934 دولارا.

وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، حيث أنهى الذهب الأسبوع الماضي على استقرار نسبي رغم التقلبات القوية للأسواق.