شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: اختيار مشروع لقاح كورونا لمعهد بحوث اللقاحات البيطرية للدراسة على البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وفي إطار ما توليه الحكومة من خطوات جادة لتأكيد الدورالريادى لمصر فى مكافحة الأزمات التى تواجهها، ومحاولة التخفيف من أثار جائحة كورونا تم التنسيق بين مختلف الجهات بالدولة، لدراسة إنتاج لقاح كورونا المستجد ( كوفيد 19) .

وأشار القصير إلى أنه تم اختيار المشروع البحثى المقدم من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ثم الحصول على الموافقة المبدئية لهيئة الدواء المصرية للبدء في الدراسات الخاصة باللقاح وتطبيق بروتوكول الدراسات الاكلينيكية على البشر من خلال التعاقد مع شركة دواء مسجلة لديها بالسير فى هذه الإجراءات.

وأوضح أنه قد توجت هذه الجهود بإحتفالنا اليوم ببدء التجارب السريرية لإنتاج لقاح مصري 100% للوقاية من فيروس كورونا للمساهمة فى الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة .

وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاون والتكاتف فى سبيل إنهاء هذه التجارب تمهيداً للبدء فى الإنتاج على ضوء التجارب وفعاليتها واستيفاء كل الخطوات اللازمة حتى يسهم هذا اللقاح فى الوقاية من هذه الجائحة.