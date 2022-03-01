شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تؤيد إعدام قاتل طفليه فى ميت سلسيل بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة النقض برفض طعن المتهم "محمود نظمى"، على حكم الجنايات الصادر وتأييد إعدامه شنقا لاتهامه بقتل طفليه "ريان ومحمد" بإلقائهما من أعلى كوبرى فارسكور بمحافظة دمياط.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، قضت فى أبريل من العام الماضى، بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء على محمود نظمى محمد السيد 32 سنة، والمتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" فى ميت سلسيل، بعد استطلاع الرأى الشرعى لمفتى الديار المصرية فى قرار إعدامه.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبرى فارسكور بمحافظة دمياط فى أول أيام عيد الأضحى الماضي.