شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز البحوث الزراعية يكشف تفاصيل الوصول للقاح كورونا المصرى إيجى فاكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تفاصيل العمل حتى الوصول إلى لقاح مصرى مضاد لفيروس كورونا.

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، أنه منذ إعلان وزير التعليم العالى لدراسة المشروعات البحثية والعروض المقدمة للقاح كورونا ساهمنا فى ذلك فى محاولة لإنهاء ما عانى منه العالم كله ومصر، وكلفنا فى 200 مليار لمواجهة الجائحة، وكان لا بد على الحكومة فى المساهمة فى إنتاج لقاح مسبط لفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور سليمان خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقدة الآن بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى ايجى فاكس بحضور وزير التعليم العالى ووزير الزراعة ورئيس هيئة الدواء، تقدمنا من خلال مركز بحوث والأمصال واللقاحات البيطرية للقيام بهذه المهمة وتم التعاون وتوقيع برتوكول مع وزارة التعليم العالى للبدء فى الخطوات البحثية الأساسية لإنتاج هذا اللقاح واجتازنا المراحل المختلفة للوصول إلى اللقاح وإجراء التجارب الإكلينيكية على هذا اللقاح وتوج هذا المجهود وبدأنا إجراء التجارب الإكلينيكية والسريرية لكى يرى هذا اللقاح النور.