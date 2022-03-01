شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع الموقف التنفيذى الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة.

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة".

وزير الدفاع الأوكرانى: الجيش الروسى يعانى من خسائر بفضل جهود أبناءنا وبناتنا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن المدافعين الأوكرانيين فى الشرق يشكلون حاجزًا لا يمكن التغلب عليه أمام القوات الروسية.





الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ وتطوير مرافق المنظومة الرياضية طبقا للمواصفات العالمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية، التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الادارية الجديدة، او برج العرب شمالاً على سواحل البحر المتوسط، او هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلاً عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها.

البنتاجون: اطلعنا على تقارير استخدام الجيش الروسى قنابل انشطارية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنها اطلعت على تقارير استخدام الجيش الروسي قنابل انشطارية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.





إكسترا نيوز: وصول جميع طلاب المصريين القادمين من أوكرانيا إلى رومانيا بصحة جيدة

أذاعت قناة اكسترا نيوز، خبراً عاجلاً، نقلا عن سفير مصر برومانيا، يفيد بوصول جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا وبصحة طيبة.

انقطاع بث التليفزيون الأوكرانى فى كييف بعد تعرضه للقصف الروسى

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بانقطاع بث التلفزيون الأوكراني في كييف بعد تعرضه للقصف الروسى قبل قليل.





مجلس النواب الليبى يمنح الثقة لحكومة فتحى باشاغا بأغلبية 92 صوتا

منح مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب حضر الجلسة، بعد تقديم أسماء التشكيلة الوزارية للمجلس صباح اليوم بعد إدخال التعديلات عليها، وذلك قي الجلسة الرسمية التي تعقد في طبرق.





السلطات الأوكرانية: قصف روسى يستهدف مبنى التليفزيون فى كييف

قالت السلطات الأوكرانية، أن هناك قصف روسي يستهدف مبنى التليفزيون فى العاصمة كييف، موضحة أن هناك قصف روسى مناطق في مدينة خاركيف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو يصل 6 درجات من الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث حذرت هيئة الأرصاد بتعرض البلاد اعتبارا من الخميس المقبل 3 مارس انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 6 درجات على جميع الأنحاء.

الاتحاد الدولى للتايكوندو يجرد بوتين من الحزام الأسود الشرفى

أعلن الاتحاد الدولى للتايكوندو، اليوم الثلاثاء، تجريد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من الحزام الأسود الشرفى فى اللعبة بعد العملية العسكرية التى حركها ضد أوكرانيا، في أحدث عقوبة من الرياضة الدولية.





خطورة تزوير الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.. نقلا عن "برلمانى"

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "متستهونش بالفحص الطبي قبل الزواج"، استعرض خلاله مشروع قانون بـ"النواب" يحظر على المأذون توثيق الزواج قبل الاطلاع على الشهادة الطبية، وعقوبة تزوير الفحوصات الطبية.





سفارة مصر برومانيا: طائرة لإجلاء العالقين فى بوخارست والقادمين من أوكرانيا

كشفت السفارة المصرية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص الحكومة المصرية طائرة اليوم لإجلاء المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت إرسال طائرة إجلاء تصل اليوم بوخارست.

حسن عبد الله:تطوير منصة watch it نقلة كبيرة ونهتم فى المتحدة بالرقمنة

وجه حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال كلمته فى مؤتمر منصة watch it بداية جديدة، الشكر للحضور ولفريق عمل منصة watch it على المجهود الكبير وراء تطوير المنصة في رؤيتها الجديدة.





تعرف على ضوابط الحصول على 60 ألف جنيه ضمن مزايا مشروع تنمية الأسرة

تعمل الدولة المصرية على إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب.





الأمم المتحدة: 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا خلال 6 أيام

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا خلال 6 أيام منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

روسيا تغلق مجالها الجوى أمام الطائرات السويسرية

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية اليوم الثلاثاء، إغلاق المجال الجوى الروسى أمام الطائرات المسجلة فى سويسرا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته برن بحق شركات الطيران الروسية.





الاتحاد الدولى للكرة الطائرة يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة سحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا، نقلا عن تقارير إعلامية.





الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وغدا.. وتحذير من تخفيف الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





خام برنت يتخطى 100 دولار للبرميل بعد 6 أيام من هجوم روسيا على أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية، أن خام برنت تخطى مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك بعد 6 أيام من إعلان روسيا هجومها العسكري ضد أوكرانيا.

زيلنسكى يتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب": موسكو أطلقت 113 صاروخا فى 5 أيام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية شنت 56 هجوما صاروخيا وأطلقت 113 صاروخ كروز، في غضون 5 أيام منذ بدء هجومها على أوكرانيا.





4 تغييرات متوقعة فى تشكيل الأهلي أمام فاركو الليلة بالدوري

ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق أمام فاركو الليلة في بطولة الدوري الممتاز وبات من المتوقع أن يشهد تشكيل الاهلي الليلة تعديلات عن الذى خاض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي منذ أيام ببطولة أفريقيا.





من رحم الحرب تولد الحياة.. أمهات أوكرانيات يلدن تحت الأرض

دبابات ومدافع وقصف يقابله أطفال ومواليد جدد، هكذا من رحم الحرب تولد الحياة فى أوكرانيا، فمع تصاعد الحرب الروسية اضطرت امرأة أوكرانية أن تنجب طفلتها بمحطة مترو بكييف تحت وابل من القصف والانفجارات، الأم البالغة من العمر 23 عاما أنجبت طفلتها مايا بمساعدة بعض عناصر الشرطة.





تعرف على تفاصيل صفقة انتقال كيسي إلى برشلونة الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل صفقة انتقال الإيفوارى فرانك كيسي نجم وسط ميلان، إلى برشلونة بشكل مجانى الصيف المقبل.





عملاق الحاويات "ميرسك" يوقف عمليات الشحن إلى الموانئ الروسية

أعلنت "ميرسك" أكبر شركة للحاويات على مستوى العالم، وقف عمليات الشحن إلى الموانئ الروسية، نقلا عن تقارير إعلامية.