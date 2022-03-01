شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الأوكرانية: حوالى 300 دبابة بيلاروسية تحتشد بالقرب من حدودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الاستخبارات الأوكرانية، أن حوالي 300 دبابة بيلاروسية تحتشد بالقرب من حدودنا، موضحة أن روسيا تحاول اختلاق مبررات لتدخل بيلاروسيا المباشر في الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.