شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا من ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى غدا بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، رغم ارتفاع درجات الحرارة، قائلا: "لا تنخدعوا في الطقس الحار لأن الأيام المقبلة سوف تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسنشهد برودة شديدة خلال فترات الصباح والليل".

أضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن نهاية شهر فبراير ومارس تشهد موجات حارة أحيانا، قبل نهاية فصل الشتاء رسميا، والذي نعيش في آخر أيامه خلال الأيام الحالية، متابعا: "ذروة درجات الحارة سوف تكون غدا الأربعاء، وقد تصل الحرارة إلى 27 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ولكن سوف تنخفض مرة أخرى خلال الأيام المقبلة".

وتابع الدكتور محمود شاهين: "انخفاضات درجات الحرارة في الأيام المقبلة كبيرة، وسوف تصل الحرارة إلى 16 و16 درجة مرة أخرى، ونحذر من طقس الجمعة المقبل بسبب انخفاضات درجات الحرارة الكبيرة، ويجب أن نتابع النشرة الجوية بشكل واضح في الفترة المقبلة، لعدم تخفيف الملابس".