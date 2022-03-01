رئيس أوكرانيا يؤكد الحاجة لإغلاق المجال الجوى وتسريع الانضمام للاتحاد الأوروبى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، فى محادثة هاتفية مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، الحاجة إلى إغلاق المجال الجوى الأوكراني، داعيا إلى تسريع عملية انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكى فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أجريت اتصالا هاتفيا مع المستشار الألمانى أولاف شولتس. تحدثت عن الضربات الروسية على مناطق سكنية فى المدن الأوكرانية خلال محادثات السلام فى بيلاروسيا. أكدت ضرورة إغلاق سماء أوكرانيا. يجب تسريع العمل على قبول أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبي".

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فى وقت سابق من اليوم، أن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيدفعنا لحرب مباشرة مع روسيا.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم 24 فبراير الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً، دعم روسيا فى مواجهة القوات الأوكرانية.