شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الصحفى للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصرى إيجى فاكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور خالد عبدا لغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصرى لفيروس كورونا المُستجد "إيجى فاكس"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية ، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال المؤتمر رحلة الوصول إلى اللقاح وبدء التجارب السريرية وإعداد المتطوعين والتفاصيل الكاملة حول اللقاح.