شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: 173 طالبا مصريا سيعودون من رومانيا عبر الطائرة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ، إنه سيتم تباعا إرسال طائرات لعودة المصريين من أوكرانيا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ،في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن سفراء الدول المجاورة لأوكرانيا يقدمون التسهيلات لجميع الطلبة المصريين القادمين على الحدود.

وتابع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن 173 طالباً سيعودون من رومانيا عبر الطائرة إلى مصر، موضحا أن تسهيلات كبيرة لإجراءات عودة الطلبة المصريين من أوكرانيا عبر رومانيا.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن توجيهات من القيادة السياسية بالحرص على سلامة الجالية المصرية في أوكرانيا

وفى وقت سابق أذاعت قناة اكسترا نيوز، خبراً عاجلاً، نقلا عن سفير مصر برومانيا، يفيد بوصول جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا وبصحة طيبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال طائرة إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.