شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول لقطات للمصريين العالقين فى رومانيا قبل إقلاع طائرة إعادتهم لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ أحمد ابراهيم، بفيديو عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع هو وعدد من طلاب المصريين العائدين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية من داخل مطار بوخارست، استعدادا لركوب الطائرة المصرية التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسالها إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن سالمين.



الطالب والسيفر



الطالب أحمد والسفير



الطلاب



الطلاب 2



المصريين



المصرييين



السفير





وأكد الطالب الذى كان يدرس الطب في أوكرانيا ، أن السفير المصرى برومانيا ظل معهم للتنسيق حتى وصول الطائرة ولركوبهم سالمين، بالتنسيق مع وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، وأن عددهم كبير نحو 170 طالب ، وشكر الطالب الرئيس السيسى وأنه بمثابة أب لهم وداعم لأنه لم يتركهم وحرص على عودتهم لمصر بسلام.

ووسط كل هذه المشاهد تحاول كل دولة بكل السبل استعادة أبنائها المقيمين بأوكرانيا سالمين قبل تصاعد الأمر مع روسيا أكثر من هذا، وهو ما تفعله الحكومة المصرية منذ اللحظات الأولى لاندلاع هذه الحرب ، حيث أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا وتوجيههم إلى الأماكن الآمنة على الحدود وتسهيل خروجهم من أوكرانيا إليها ومنها إلى القاهرة.

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