شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قرارات رئيس الوزراء لمنع التعدى على الأرض الزراعية صارمة وتطبيقها فورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الأسابيع الماضية شهدت جهود مكثفة من رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية، لمتابعة حركة التعدي وتطبيق المنع الكامل لكافة أشكال التعديات.

أضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن رئيس الوزراء وجه بتطبيق قرارات صارمة لردع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، التي يتم رصدها مباشرة عن طريق القمر الصناعي، الذي من شأنه رصد كافة المتغيرات والتعديات، لتطبيق الإزالة الفورية لها دون الرجوع إلى أي جهة إلا جهة التنفيذ وبشكل مباشر، مبينا: "بجانب الإزالة الفورية للتعديات، نحصل على اسم المتعدي ورقمه القومي، لرفع اسمه من كل وسائل الدعم الموجودة بالدولة المصرية".

وتابع: "ليس هناك أي تصالح بعد إصدار قانون التصالح الذي صدر مؤخرا بالدولة المصرية، ومن الواضح أن هناك تراجع كبير في التعديات بعد القرارات الأخيرة في بعض المحافظات، وهذا الردع يمنع جرائم التعديات على الأراضي الزراعية التي تهدد الأمن الغذائي المصري".

وأكمل: "هناك بلاغات يومية تقدم عن طريق الرصد البشري للتعديات، ولكن رصد التعديات على الأراضي عن طريق القمر الصناعي تكون في الأماكن غير المرئية للبشر، وهذا يساعد كثيرا في مواجهة التعديات"، مبينا أن هناك تراجع في محافظة الإسماعيلية، ولكن هناك أماكن تحتاج إلى ردع سريع في البحيرة ومحافظات أخرى بالجمهورية.