شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة كولومبيا من الخليج 365: يجب زيادة التبادل التجارى بين القاهرة وبوجوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت، أنا ميلينا مونوز دى جافيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة مقر ”الخليج 365”، برفقة فيليبي ألبارادو جيتان الوزير المستشار بالسفارة.



سفيرة كولومبيا بالقاهرة مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365

وخلال استقبالهما بمقر ”الخليج 365”، عبر الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، عن تقدير الصحيفة للسفيرة الكولومبية التي اختصت الخليج 365 بالزيارة، ودار نقاش حول العلاقات الثنائية بين مصر وكولومبيا خاصة فى المجال الثقافى والاقتصادى.

وتحدثت السفيرة أنا ميلينا عن قصة تحولها من كونها سيدة أولى لكولومبيا، حيث كانت زوجة الرئيس الليبرالى السابق سيزار جافيريا، إلى أن أصبحت سفيرة فى مصر والسعودية، وكيف منحتها الدبلوماسية الفرصة لتقوية الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية، ووضع كولومبيا على الخريطة.



سفيرة كولومبيا بالقاهرة فى الخليج 365

وناقشت سفيرة كولومبيا مع رئيس تحرير الخليج 365، كيف أن المصريين لا يعرفون الكثير عن كولومبيا، والقليل يعرف الأديب العالمى جابرييل جارسيا ماركيز الحاصل على جائزة نوبل فى الآداب، والمطربة العالمية شاكيرا، مشيرة إلى أن الدراما أيضًا أثرت بشكل كبير على الصورة الذهنية المأخوذة عن كولومبيا، وهذا ما حدث مع مسلسل ناركوس، كما تحدثت سفيرة كولومبيا عن حاجتها للتعاون مع الخليج 365 من أجل إظهار الجانب الآخر لدولتها، والتحولات الاقتصادية الكبيرة التي تحدث في هذه الفترة، مشيرة إلى نيتها إحضار راقصي السالسا والكتاب إلى مصر، والتبرع بالأعمال الأدبية الكولومبية للمكتبات المصرية، بالإضافة إلى معارض الفنون والمشاركة في الأفلام السينمائية الكولومبية، لشرح ما هى كولومبيا وشعبها وثقافتها للمصريين.



سفيرة كولومبيا بالقاهرة فى الخليج 365

وأشارت سفيرة كولومبيا إلى أن التبادل التجارى بين مصر وكولومبيا ارتفع من 7.6 مليون دولار من 2019 إلى 46.1 مليون دولار عام 2020، وارتفعت الواردات من 10.2 مليون دولار إلى 12.5 مليون دولار فى الفترة نفسها أيضا، مؤكدة على أهمية بذل الجهد السياسى والتجارى لزيادة هذا الحجم.

وقامت سفيرة كولومبيا بالقاهرة بجولة في صالة تحرير ”الخليج 365”، برفقة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، ويوسف أيوب رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، ومحمود جاد رئيس قسم الشئون العربية والدولية، وهناء أبو العز المحررة بالجريدة.