شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: اطلعنا على تقارير استخدام الجيش الروسى قنابل انشطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنها اطلعت على تقارير استخدام الجيش الروسي قنابل انشطارية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية والحصار الروسي لكييف وخاركيف يتسبب بأزمة إنسانية، مشيرة إلى أن الروس يتقدمون في أوكرانيا على ثلاثة محاور ويواجهون مقاومة شرسة.

وفى وقت سابق أذاعت قناة اكسترا نيوز، خبراً عاجلاً، نقلا عن سفير مصر برومانيا، يفيد بوصول جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا وبصحة طيبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال طائرة إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.