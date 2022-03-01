شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى يؤكد السيطرة على الساحل الأوكرانى بطول بحر آزوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الروسي السيطرة على الساحل الأوكراني على طول بحر آزوف، متابعا: لا نستهدف البنية التحتية للمناطق السكنية في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أذاعت قناة اكسترا نيوز، خبراً عاجلاً، نقلا عن سفير مصر برومانيا، يفيد بوصول جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا وبصحة طيبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال طائرة إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.