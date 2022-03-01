شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: إذا سقطنا فأن روسيا ستصبح على حدود الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إنه إذا سقطنا فأن روسيا ستصبح على حدود الناتو ، متابعا: نحتاج لضمانات أمنية إذا لم يتم ضم كييف لحلف الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس أوكرانيا: نريد وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات، مشيرا إلى أن فرض حظر للطيران لا يعني جر الحلفاء للحرب.

وتابع رئيس أوكرانيا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن فرض حظر للطيران غير وارد الآن

وفى وقت سابق أذاعت قناة اكسترا نيوز، خبراً عاجلاً، نقلا عن سفير مصر برومانيا، يفيد بوصول جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا وبصحة طيبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال طائرة إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.