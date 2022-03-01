شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط أعمال بناء مخالف بالصف وتزيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة وذلك فى إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعيه وردع المخالفين .

وتمكنت محافظه الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط أعمال بناء مخالف ليلاً بمنطقه نزله عليان حيث تم فك الشدة الخشبية وازاله المخالفه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وجاري استكمال رصد حالات البناء المخالف ليلا من خلال فرق المتابعه والتعامل الحازم حيالها .

وفى سياق متصل واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية في اطار تنفيذ خطه العام المالي الجاري لتسهيل الحركة المرورية، واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال الطبقة السطحية بطريق المعتمدية ترعة المجنونة حيث تم الانتهاء من الأعمال وجاري دعم منظومة الإنارة بالطريق وطلاء البلدورات .