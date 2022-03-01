شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن الاجتماعى تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت وزارة التضامن الاجتماعى جائزة لجنة التحكيم بمسابقة "ذات أثر" فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، عن فيلم "أبواب مكة"، الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الذي تسلم الجائزة وسط حضور عدد من الفنانين والمهتمين بالسينما.

وقامت الوزارة على إنتاج الفيلم تكريما للسيدة مكة التى استطاعت بفضل عملها كرائدة ريفية ومسيرتها التنموية الرائعة أن تكون مثالا يحتذى به ونجحت فى تربية جيل جديد من النساء اللائى يعملن فى مجال التنمية بشكلٍ عام.

ويتناول الفيلم قصة الحاجة مكة وقصة صعودها إلى أن تم تعيينها بقرار من السيد رئيس الجمهورية عضوا بالمجلس القومي للمرأة.

وفيلم أبواب مكة من ضمن أفلام وزارة التضامن الاجتماعي التي تمتلك مكتبة فيلمية تضم إلي الآن ٧٥ فيلما تسجيليا قصيرا شارك العديد منها في مختلف المهرجانات المحلية والدولية وحصد العديد منها على جوائز هامة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد عقدت الأحد الماضي، جلسة حوارية بعنوان «الوعي والتغيير المجتمعي» وذلك خلال فعاليات منتدي نوت المقام في مهرجان أسوان لافلام المرأة، ودارت الجلسة حول أهمية الوعي في إحداث التغيير المجتمعي، ودور الفن التنموي في إيصال الرسائل التنموية للمجتمعات المحلية وقدرته على التأثير على الرأي العام وعلى الاتجاهات والسلوكيات الأسرية والمجتمعية من خلال وصوله إلي قطاع عريض من المستهدفين من خلال الفن والسينما والمسرح .

وعرض على هامش الجلسة لأول مرة الفيلم التسجيلى "نقطة ومن اول السطر" من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعى وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة، وذلك حول التوعية بمخاطر الزواج المبكر وشهادات حية من حالات لفتيات تزوجن مبكرا، وتأثير ذلك على صحتهم البدنية والنفسية.

ولأول مرة، قامت وزارة التضامن بالتعاون مع مهرجان أسوان لسينما المرأة بتدشين محور جديد للمسابقات في فعاليات المهرجان وهى مسابقة "ذات أثر" الموجهة لمنظمات المجتمع المدنى، وذلك بهدف تحفيز الجمعيات الاهلية على توظيف الإعلام من أجل التنمية وعلى الإكثار من الإنتاج الإعلامي المتميز، كما تهدف إلى حث متخصصي السينما فى تقديم أفلام ذات أثر وطابع تنموي هادف من أجل تدعيم قضايا التنمية المستدامة 2030 وتحقيقها من خلال الفن والسينما التسجيلية والروائية القصيرة.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص 3 جوائز سنوية في هذا الشأن، وقدمت لأول مرة ثلاث جوائز مادية لأفضل موضوع وأفضل إخراج فيلم، وجائزة لجنة التحكيم.



الجائزة