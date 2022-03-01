شكرا لقرائتكم خبر عن غول الزيادة السكانية يعرقل مجهودات الدولة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، المشروع يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن.. غول الزيادة السكانية يعرقل مجهودات الدولة فى الإصلاحات والتنمية.. لماذا أطلق الرئيس السيسى مشروع تنمية الأسرة المصرية.. وكيف تتبلور آلية التنفيذ؟.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ المشروع يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن.. غول الزيادة السكانية يعرقل مجهودات الدولة فى الإصلاحات والتنمية.. لماذا أطلق الرئيس السيسى مشروع تنمية الأسرة المصرية.. وكيف تتبلور آلية التنفيذ؟





ـ الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ وتطوير مرافق المنظومة الرياضية طبقا للمعايير والمواصفات العالمية.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذى الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة.. وتوجيهات بالإسراع فى استكمال شبكة الطرق وربطها بالمحاور المرورية

ـ رئيس «المتحدة للخدمات الإعلامية»: Watch it عمود أساسى للاستثمار فى صناعة المحتوى الترفيهى وحماية الملكية الفكرية.. نشوى جاد: محتوى المنصة آمن بالكامل ومناسب لكل أفراد الأسرة





ـ الحرب الأوكرانية تدخل يومها السابع.. وروسيا تقترب من العاصمة كييف.. أوكرانيا تعفى المقاتلين الأجانب من تأشيرات الدخول.. فشل مفاوضات بيلاروسيا.. وبوتين يتمسك ب 5 شروط لوقف إطلاق النار

ـ طائرة تصل إلى رومانيا لإعادة مصريين عبروا حدود أوكرانيا.. الحكومة: أجرينا التنسيقات اللازمة مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران لترتيب إرسال الطائرة لنقل الطلبة من بوخارست









ـ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. المحافظات تستكمل المشروع القومى لتبطين الترع.. تأهيل 445 كم ترع بالمنيا.. ورى كفر الشيخ: الانتهاء من 233 كم والعمل فى مسافة أخرى تبلغ 126 كم