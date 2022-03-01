شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تحليل كورونا لركاب الطائرة القادمة من رومانيا قبل وصولها مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي ، يتواجد طبيب من ادارة الحجر الصحي بالمطار على الطائرة المخصصة لإعادة المصريين العابرين من أوكرانيا لدولة رومانيا.

‏وأضافت المصادر ، تم تزويد طبيب الحجر الصحي بـ200 تحليل فيروس كورونا السريع Rapid Test ، وذلك لفحص الركاب المصريين على الطائرة ، و إجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ، وكذلك يقوم الطبيب بفحص الركاب ومتابعة حالتهم الصحية ، خاصة أنهم منذ عدة ايام نازحين من المدن الاوكرانية الي الدول المجاورة ، وتم تجميعهم في العاصمة الرومانية بوخارست.

وكانت طائرة تابعة لشركة "اير كايرو" ، اقلعت من مطار القاهرة الدولي متجة إلى دولة رومانيا لأجل المصريين العالقين هناك بعد نزوحهم من اوكرانيا الي رومانيا ، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وسوف تعود مساء اليوم لمطار القاهرة .