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إجراء تحليل كورونا لركاب الطائرة القادمة من رومانيا قبل وصولها مطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي ، يتواجد طبيب من ادارة الحجر الصحي بالمطار على الطائرة المخصصة لإعادة المصريين العابرين من أوكرانيا لدولة رومانيا.

 

‏وأضافت المصادر ، تم تزويد طبيب الحجر الصحي بـ200 تحليل فيروس كورونا السريع Rapid Test ، وذلك لفحص الركاب المصريين على الطائرة ، و إجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ، وكذلك يقوم الطبيب بفحص الركاب ومتابعة حالتهم الصحية ، خاصة أنهم منذ عدة ايام نازحين من المدن الاوكرانية الي الدول المجاورة ، وتم تجميعهم في العاصمة الرومانية بوخارست.

 

 وكانت طائرة تابعة لشركة "اير كايرو" ، اقلعت من مطار القاهرة الدولي متجة إلى دولة رومانيا لأجل المصريين العالقين هناك بعد نزوحهم من اوكرانيا الي رومانيا ، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وسوف تعود مساء اليوم لمطار القاهرة .

 

 

 

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