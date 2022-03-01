شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تشارك فى إكسبو دبى 2022 بندوة عن الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم ضمن فعاليات "إكسبو دبي 2022" مبادرات وبرامج أكاديمية البحث العلمي المختلفة التى تدعم الدورة الكاملة للابتكار والتى تدعم اقتصاد المعرفة والتي تعمل على خلق بيئة مهيئة ومشجعة على الابتكار، بدءًا من تهيئة مناخ معزز للأنشطة البحثية والابتكارية وانتهاءاً بتسويق منتج يلبي أحد احتياجات المجتمع ومرورًا بخطوات البحث والتطوير وإنتاج النماذج الأولية وتحويلها إلى صورة جاهزة للإنتاج على مستوى صناعي والربط الفعال بين البحث العلمي والصناعة.

وذكر الدكتور محمود صقر فى بيان، أن إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والخطة التنفيذية للأكاديمية خلال الفترة من 2014-2022 ورؤيتها المعلنة فى التشبيك والتكامل وتفادى الجزر المنعزلة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال الشراكات المحلية، الإقليمية، والدولية وتكوين التحالفات والشبكات العلمية، هو توجه ساعد الأكاديمية فى تنفيذ كثير من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الطاقة الشمسية، تحلية المياه، الحاضنات التكنولوجية، ريادة الأعمال، نقل وتوطين التكنولوجيا، ومشروع الجينوم المرجعي للمصريين.

وجاء ذلك فى افتتاح ندوة نقاشية بعنوان "الملكية الفكرية والاقتصاد القائم على المعرفة" استمرارًا للفعاليات التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن فعاليات "إكسبو دبى 2022"،

وتهدف حلقة النقاش إلى إلقاء الضوء على كيفية إنشاء بيئة داعمة للابتكار على نحو فعال واتخاذ نهج ملائم للاستخدام الفعال لأنظمة الملكية الفكرية، وتوظيف ذلك في دعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتعظيم مساهمته في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى هذا السياق استعرضت الدكتورة منى يحيى دور مكتب براءات الاختراع المصري خاصة أن مكتب براءات الاختراع واحد من 20 مركز فحص دولى معتمد من الوايبو على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.