خانت زوجها ٣ سنوات واختطفت نجل عشيقها.. أسرار علاقة في الظل انتهت بكلبش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

علاقة في الظل جمعت سيدة متزوجة بشخص آخر على مدار ٣ سنوات في غفلة من الزوج. طوال تلك الفترة كانت تتردد السيدة على منزل عشيقها لممارسة الرذيلة مستغلة سلبية زوجها لتقرر زيادة قائمة مخالفاتها بارتكاب جريمة في حق طفل دون أن تدري بأنه سيكون القشة التي قسمت ظهرها.

داخل الطابق العلوي بقسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة حضر شخص طلب مقابلة المأمور للابلاغ عن قضية خطف "خطفوا ابني يا بيه".

استمع رجال الشرطة إلى أقوال المبلغ الذي أفاد باكتشافه اختفاء صغيره وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول "ابنك معانا.. حضر ٥٠ ألف جنيه يا مش هتشوفوا تاني".

شكل العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب فريق بحث بمشاركة وكيله المقدم عمرو البطران تنسيقا مع قطاع الأمن العام وإدارة المساعدات الفنية.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، كشفت المستور. تبين أن العقل المدبر ومرتكبة الواقعة سيدة في العشرينات من العمر على علاقة غير شرعية بالمبلغ وأنها نفذت الواقعة مستغلة ترددها المستمر على منزله.

مع تضييق الخناق على المتهمة، اضطرت لترك الطفل خشية تعرضها للمسائلة القانونية إلا أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد مكان تواجدها وتمكن الرائد أحمد مندور والنقيب محمد سكر معاوني المباحث من ضبطها وزوجها -الذي تقمص دور الخاطف- في أقل من ٢٤ ساعة.

أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه معللة السبب "قولت اطلع منه بمصلحة وابنه رجع له صاغ سليم".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.