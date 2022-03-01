تفحم محتويات محل في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت ألسنة النيران محتويات أحد المحال التجارية بحي العمرانية غرب الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من محل بشارع خاتم المرسلين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع اللواء سامح الحملي مدير قطاع الغرب.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق ومنعوا امتداده إلى المحال المجاورة وجاري تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.