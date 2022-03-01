رحلت الابنة ونجت الأم.. رحلة "لقمة العيش" تنتهي بدماء على الطريق بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت والدتها في حادث تصادم سيارتين إحداها نقل تقل عمالا بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بين قرتي القبابات والديسمي ووجود ضحيتين.

دفع العقيد تامر صالح مفتش فرقة شرق الجيزة، بدورية أمنية تنسيقًا مع مباحث أطفيح، بصحة ضابط من وحدة المباحث تحت إشراف المقدم محمد سعيد.

تبين بالفحص المبدئي أن سيارة نصف نقل تقل عمالا مصنع اصطدمت بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة والدتها، وتم نقلها إلى المستشفى.

دفع اللواء محمد لبنة مدير إدارة مرور الجيزة، بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث، وتسيير حركة السيرات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.