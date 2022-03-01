شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأوكرانى: الجيش الروسى يعانى من خسائر بفضل جهود أبناءنا وبناتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن المدافعين الأوكرانيين فى الشرق يشكلون حاجزًا لا يمكن التغلب عليه أمام القوات الروسية.

وكتب وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف - عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - : "بفضل بطولة المدافعين لدينا، فتحت جبهات جديدة حيث يعانى العدو من خسائر، أريد أن أشيد بجهود أولادنا وبناتنا فى الشرق، لقد أصبحوا حاجزًا لا يمكن التغلب عليه للعدو مما أدى إلى إضعاف معنوياته بشكل رهيب".

وأشار ريزنيكوف إلى "أن مئات الآلاف من الأشخاص فى روسيا اكتشفوا بالفعل أن السلطات تكذب عليهم وأنه لا توجد عملية خاصة ولكن هناك حرب عدوان قتل فيها بالفعل الآلاف من الروس" - بحسب قوله -.

وأضاف أن مقاومة الحرب داخل روسيا تتزايد كل ساعة.